Elazığ'da yaralı alaca şahin tedavi altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da yaralı alaca şahin tedavi altına alındı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da yaralı alaca şahin tedavi altına alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kanadı kırık halde bulunan alaca şahin tedavi için yetkililere teslim edildi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kanadı kırık halde bulunan alaca şahin tedavi için yetkililere teslim edildi.

İlçe kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı bulunan alaca şahin, ihbar üzerine Doğa Koruma Ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerince tedavi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

Muayenede şahinin sağ kanadının av tüfeğiyle ateş açılması sonucu saçma isabet ederek kırıldığı belirlendi.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, AA muhabirine, sağ kanadında kırık tespit ettikleri şahinin genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Han, "Kanattaki kırığın tedavisini yapmaya çalışacağız, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ederek tekrar doğal yaşam alanına bırakacağız." dedi.

Doğadaki tüm hayvanların ekolojik dengenin korunmasında önemli rol oynadığını dile getiren Han, bu nedenle nesli tükenme tehlikesi altında bulunan herhangi bir türün vurulmasının ekosisteme büyük zarar verdiğini kaydetti.

Elazığ'da yaralı alaca şahin tedavi altına alındı

Elazığ'da yaralı alaca şahin tedavi altına alındı

Elazığ'da yaralı alaca şahin tedavi altına alındı

Elazığ'da yaralı alaca şahin tedavi altına alındı

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
Valilik 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı

Valilik "kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu" iddiasını doğruladı: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı

 'Ormanın hayalet kedisi' ilk kez bu kadar net görüntülendi

'Ormanın hayalet kedisi' ilk kez bu kadar net görüntülendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Aziz Sancar Sultan Selim Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elazığ'da yaralı alaca şahin tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 13:32:22. #1.11#