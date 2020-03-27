Elazığ'da yapılan şok uygulamalarla yakalanan 25 şüpheli tutuklandı Elazığ polisinin son iki hafta içerisinde yaptığı şok uygulamalarla yakalanan şüphelilerden 25'i tutuklandı.

Elazığ polisinin son iki hafta içerisinde yaptığı şok uygulamalarla yakalanan şüphelilerden 25'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2 hafta içerisinde önleyici tedbirler kapsamında şok uygulamalar gerçekleştirdi. Ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalar kapsamında 4 bin şahıs ile bin 380 araç sorgulaması yapıldı. Polis, aralarında yoklama kaçağı olanların da bulunduğu çeşitli konulardan aranan 58 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayıp olarak aranan 6 kişinin de bulunduğu uygulamalarda 3'ü kurusıkı 5 adet tabanca, 1'er adet pompalı tüfek ile bıçak ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA