Elazığ'da yapılan şok uygulamalarla yakalanan 25 şüpheli tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Elazığ'da yapılan şok uygulamalarla yakalanan 25 şüpheli tutuklandı

Elazığ polisinin son iki hafta içerisinde yaptığı şok uygulamalarla yakalanan şüphelilerden 25'i tutuklandı.

27.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:17
Elazığ'da yapılan şok uygulamalarla yakalanan 25 şüpheli tutuklandı

Elazığ polisinin son iki hafta içerisinde yaptığı şok uygulamalarla yakalanan şüphelilerden 25'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2 hafta içerisinde önleyici tedbirler kapsamında şok uygulamalar gerçekleştirdi. Ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalar kapsamında 4 bin şahıs ile bin 380 araç sorgulaması yapıldı. Polis, aralarında yoklama kaçağı olanların da bulunduğu çeşitli konulardan aranan 58 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayıp olarak aranan 6 kişinin de bulunduğu uygulamalarda 3'ü kurusıkı 5 adet tabanca, 1'er adet pompalı tüfek ile bıçak ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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