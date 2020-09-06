Elazığ'da yapılan "İcathane"nin inşaatında sona gelindi
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Elazığ'da yapılan "İcathane"nin inşaatında sona gelindi

Elazığ'da Birevim ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliği ile kurulumuna başlanan İcathane'de sona gelindi.

Elazığ'da yapılan
06.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:51

Elazığ'da Birevim ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliği ile kurulumuna başlanan İcathane'de sona gelindi.

"Bir Gelecek Sosyal Sorumluluk" projesi kapsamında çocukların ve gençlerin yeni teknolojileri yakından takip etmeleri, yeteneklerini geliştirip, teknolojinin gelişimine katkı sağlamaları amacıyla Elazığ'da TÜGVA İl Binası bünyesinde kurulumuna başlanan "İcathane"nin inşaatında sona gelindi.

Birevim Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay, projeyi yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili TÜGVA Elazığ İl Temsilcisi Mustafa Şerifoğulları'ndan bilgi aldı.

Alpay, yaptığı açıklamada, TÜGVA ile yaptıkları işbirliğiyle önemli bir proje ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Çocukların ve gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirebilmeleri için bu tarz atölyelerin önemli olduğunu kaydeden Alpay, şunları kaydetti:

"TÜGVA ile kuracağımız bu atölye ile Elazığ'dan nice tasarımların ve icatların çıkacağına inanıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, ülkemizin teknolojik bakımından ilerlemesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Son dönemde gerek savunma sanayinde gerekse elektrikli araçlarında üretilmesinde büyük bir atılım yapan Türkiye'nin yeni teknolojilere ayak uydurabilen iyi yetişmiş genç beyinlere ihtiyacı var."

TÜGVA Elazığ İl Temsilcisi Mustafa Şerifoğulları ise "İcathane"nin gençlere çok faydalı olacağını söyledi.

Burada gençlerin kendilerini geliştirme imkanı bulacağını ifade eden Şerifoğulları, "Elazığlı gençlerimize kodlama, robotik, endüstriyel tasarım, havacılık ve uzay kulübü, mobil uygulama geliştirme, bilgisayar programı yazma, 3 boyutlu tasarım ve üretim, elektronik devre tasarlama ve robotik sistem tasarlama, drone pilotluğu alanlarında eğitimler verilerek onların yeteneklerini ve becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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