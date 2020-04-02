Elazığ'da 'yapay zeka tabanlı solunum cihazı' üretime hazır
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Fırat Üniversitesi, Koronavirüs, Elazığ, Güncel

Elazığ'da 'yapay zeka tabanlı solunum cihazı' üretime hazır

Elazığ'da 'yapay zeka tabanlı solunum cihazı' üretime hazırELAZIĞ Fırat Üniversitesi'nde, koronavirüs vakalarının tedavisinde solunum cihazı ihtiyacını karşılayacak 'yapay zeka tabanlı solunum cihazı'nın prototipi tanıtıldı.

02.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:03
Elazığ'da 'yapay zeka tabanlı solunum cihazı' üretime hazır

Elazığ'da 'yapay zeka tabanlı solunum cihazı' üretime hazır

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi'nde, koronavirüs vakalarının tedavisinde solunum cihazı ihtiyacını karşılayacak 'yapay zeka tabanlı solunum cihazı'nın prototipi tanıtıldı. Projenin desteklenmesiyle 1 ay içerisinde üretime başlanması hedefleniyor.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güler'in, 2011 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Teknogirişim' sermaye desteği kapsamında ürettiği yapay zeka tabanlı solunum cihazının prototipi tanıtıldı. Koronavirüs tedavisinde Türkiye'nin solunum cihazı ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan yapay zeka tabanlı solunum cihazı projesinin desteklenmesiyle 1 ay içerisinde üretime başlanması hedefleniyor.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, yapay zeka tabanlı solunum cihazıyla Türkiye'nin ihtiyacı olan yerli ve milli solunum cihazını üretmeyi amaçladıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Demirdağ, "Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle ihtiyaç duyulan solunum aleti sayısı nedeniyle biz de çalışma başlattık. Yapay zeka tabanlı solunum cihazının prototipini üreterek seri üretime geçeceğiz. Öncelikle kendi ülkemizin ihtiyacı olan yerli milli solunum cihazlarını üretmeyi hedefliyoruz. Daha sonra ihtiyaç duyulması halinde diğer ülkeler için üretimi yapacağız" dedi.

'KLİNİK TESTLERİ YAPILDI'

Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güler ise 2005 yılından beri bu proje üzerine çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Bu cihazımız şu an mevcuttaki kullanılanlardan ve yapılanlardan farklıdır. Tamamıyla yapay zeka kontrollü. Her bir noktaların ölçümleri hem bilgisayar ekranında kaydedilebiliyor, hastaların geçmişi incelenebiliyor. Bu cihazımızın klinik deneyleri de yapıldı. Akciğerlerine herhangi bir şekilde olumsuz bir tedavi esnasında sorun oluşturmadığı görüldü" diye konuştu.

Elazığ'da 'yapay zeka tabanlı solunum cihazı' üretime hazır

Kaynak: DHA

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Elazığ'da 'yapay zeka tabanlı solunum cihazı' üretime hazır
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