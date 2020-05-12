Elazığ'da yangın, prefabrik evi kül etti
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Elazığ'da yangın, prefabrik evi kül etti

Elazığ'da prefabrik ev çıkan yangında küle döndü.

Elazığ'da yangın, prefabrik evi kül etti
12.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:49

Elazığ'da prefabrik ev çıkan yangında küle döndü.

Yangın, Merkeze bağlı Şahinkaya Mahallesi Veran mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Göl'e ait 4 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı prefabrik evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Çıkan yangın ekiplerin 1 saatten fazla süren çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi de olay yerine sevk edilen UMKE ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili polisin inceleme başlattığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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