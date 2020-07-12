Elazığ'da yangın, iki binanın çatısına daha sıçradı
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Elazığ'da yangın, iki binanın çatısına daha sıçradı

Elazığ'da deprem de hasar alıp boşaltılan bir binanın çatısında yangın çıktı, 2 binaya daha sıçradı.

Elazığ'da yangın, iki binanın çatısına daha sıçradı
12.07.2020 20:01 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:03

Elazığ'da deprem de hasar alıp boşaltılan bir binanın çatısında yangın çıktı, 2 binaya daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Mehmet Güçlü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deprem kapsamında boşaltılan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişiğinde bulunan 2 binanın daha çatısına sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri trafiği keserek sokağa şerit çekip çevre güvenliği aldı.

İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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