Elazığ'da yangın, 2 kişi dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da yangın, 2 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da yangın, 2 kişi dumandan etkilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da 3 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı, dumandan etkilenen evli çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da 3 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı, dumandan etkilenen evli çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Yeni Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi Mehmet D. durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen karı ve koca, itfaiye personellerinin yardımıyla dışarıda hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Karbonmonoksit gazından etkilenen çift, tedbir amaçlı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da yangın, 2 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'da yangın, 2 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'da yangın, 2 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'da yangın, 2 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Tartıştığı eşi eve dönmeyince evini yakıp iki çocuğunu satırla rehin aldı
Tartıştığı eşi eve dönmeyince evini yakıp iki çocuğunu satırla rehin aldı
Saplantılı aşığı tarafından dükkanı yakılan kadın: Bana göz koymuş, kapımı zorluyordu
Saplantılı aşığı tarafından dükkanı yakılan kadın: Bana göz koymuş, kapımı zorluyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kartal Tibet Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Arda Turan Erol Bulut Şenol Güneş Bülent Uygun Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ'da yangın, 2 kişi dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 19:17:29. #1.16#

title