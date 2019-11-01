Elazığ'da yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

01.11.2019 13:44

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ikametten av tüfeği, kamera, iki bakır kazan ile el aletleri çaldıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheliler Ü.D. ve M.A, düzenlenen operasyonda bir araçta yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA