Elazığ'da yakalanan hırsızlık zanlısı 4 kişi tutuklandı
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Elazığ'da yakalanan hırsızlık zanlısı 4 kişi tutuklandı

07.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:58
Elazığ'da yakalanan hırsızlık zanlısı 4 kişi tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 3 işyerinden 4 LCD televizyon ile laptop çalındığı şikayeti üzerine olayın faillerinin bulunması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri T.Ç, T.B.O, K.D. ve T.K. isimli şüphelilerin hırsızlık olayından sonra dikkat çekmemek için çağırdıkları ticari taksi ile olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti.

Adresleri belirlenen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan çalıntı eşyaları satın aldıkları tespit edilen 3 kişi hakkında "Suç eşyasının satın alınması ya da kabul edilmesi" suçundan adli işlem yapıldı.

Çalıntı eşyalardan 2 LCD televizyon ile laptop bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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