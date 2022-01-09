Elazığ'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 8 iş yeri ve 2 otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde 8 iş yeri ile 2 otomobilin camının kırılarak hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının şüphelisinin M.K'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "mala zarar verme" ve "hırsızlık" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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