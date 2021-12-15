Elazığ'da yakalanan 3 'torbacı' tutuklandı - Haberler
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Elazığ'da yakalanan 3 'torbacı' tutuklandı

Elazığ'da yakalanan 3 'torbacı' tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, polis 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan takip sonrasında yakalanan 'torbacı' diye tabir edilen 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

ELAZIĞ'da, polis 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan takip sonrasında yakalanan 'torbacı' diye tabir edilen 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarda şüpheli görülen 2 araçtakiler, 'dur' ihtarına rağmen kaçınca takip başladı. Şüpheliler, takip yaşanan sırasında araçlardaki uyuşturucu maddeleri dışarı attı. Şüpheliler, E.A. (21), B.O. (22) ve M.D. (29), içinde bulundukları araçlar durdurularak gözaltına alındı. Araçlardan attıkları poşetlerde toplamda 369 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Elazığ'da yakalanan 3 'torbacı' tutuklandı

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