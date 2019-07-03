Elazığ'da yabancı öğrencilere dış ticaret eğitimi verildi

Fırat Üniversitesinde (FÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik "Dış Ticaret Pazar Payı" eğitimi verildi.

FÜ ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) işbirliğinde üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik "Dış Ticaret Pazar Payı" eğitimi verildi. Ülkelere göre ithalat ve ihracat, şirket tarama ve taşıma maliyetleri gibi konulardaki eğitimler başarıyla tamamlayan öğrencilere, düzenlenen törenle katılım sertifikaları verildi.

Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik temel düzeyde dış ticaret eğitimi verildiğini belirten FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, eğitimlerin Elazığ'ın dış pazarlara açılması noktasında önemli olduğunu söyledi.

FÜ'de eğitim gören 4 ve 5 yabancı dil bilin yabancı uyruklu öğrencilerin ticaret konusunda iş adamlarına her türlü desteği sağlayacağını dile getiren Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise,""FÜ son zamanlarda önemli bir yabancı öğrenci potansiyeline sahip oldu. Burada eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Elazığ'a, ülkemize ve kendi ülkelerine ticaret noktasında katkı sunmaları için FKA'nın destekleriyle öğrencilerimize dış ticaret konusunda çeşitli eğitimler verildi. Eğitimler sonunda Elazığ'daki ihracatçı iş adamlarımızla bu öğrencilerimizi bir araya getirerek, Elazığ da üretilen ürünlerin öğrencilerimizin kendi ülkelerine pazarlamaları sağlanacak. Böylece hem öğrencilerimiz hem de ilimiz iş adamları kazanacak" dedi.

Konuşmaların ardından eğitimleri başarı ile bitiren öğrencilere sertifikaları verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA