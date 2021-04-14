Elazığ'da yaban hayatın devamlılığı için başlatılan su seferberliği amacına ulaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da yaban hayatın devamlılığı için başlatılan su seferberliği amacına ulaşıyor

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da yaban hayatın devamlılığı için başlatılan su seferberliği amacına ulaşıyor

Elazığ'da, yaban hayatının devamlılığı için başlatılan uygulama kapsamında, su olmayan yüksek dağ kesimlerine yerleştirilen sıvatlardan (su yalağı) dağ keçilerinin su içmesi fotokapan ile görüntülendi.

Elazığ'da, yaban hayatının devamlılığı için başlatılan uygulama kapsamında, su olmayan yüksek dağ kesimlerine yerleştirilen sıvatlardan (su yalağı) dağ keçilerinin su içmesi fotokapan ile görüntülendi.

Kış ayları boyunca yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için dağlık bölgelere bu yıl 15 ton yem bırakan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Elazığ Şube Müdürlüğü, yüksek rakımlı bölgelerdeki yaban hayvanları için su seferberliği başlattı.

Yaban hayvanlarının avcılardan korunması için kesintisiz faaliyet yürüten ekipler, hayvanların açlık ve susuzluk gibi doğal riskler ve tehlikelerden korunmaları için de yoğun çaba sarf ediyor.

Su olmayan yüksek dağ kesimlerinde kaybolan kaynak sularını kazı çalışmasıyla tekrar yüzeye çıkaran ekipler, borularla yalaklara aktardıkları sulardan yaban hayvanlarının faydalanmasını sağlıyor.

Araç yolunun olmadığı kimi bölgelere patika yollardan ulaşan ekipler, yaban hayvanlarının su yalaklarından maksimum düzeyde faydalanması için büyük çaba gösteriyor.

Ekipler, su olmayan yüksek dağ kesimlerine bırakılan su yalaklarından yaban hayvanlarının faydalanıp faydalanmadığının takibini ise fotokapanlar ile yapıyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ekiplerin kış ayları boyunca dağlık bölgelerde yaptığı yemleme çalışması ile yaban hayvanlarının açlıktan korunduğu belirtildi.

Yaz aylarına girerken bu kez de yüksek kesimlerde su bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının unutulmadığı aktarılan açıklamada, "Su olmayan yüksek dağ kesimlerine bırakılan sıvatlardaki sulardan ihtiyaçlarını karşıladıkları ve yemleme yapılan yerlerdeki yemleri tükettikleri, fotokapan görüntüleri ile tespit edilmiştir. Koruma altındaki yaban dostlarımız teknolojik imkanlar kullanılarak, 7 gün 24 saat takip edilerek koruma ve kontrol faaliyetleri yerine getirilmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Ajda Pekkan Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Elazığ'da yaban hayatın devamlılığı için başlatılan su seferberliği amacına ulaşıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 13:55:00. #1.14#

title