Elazığ'da, yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

ELAZIĞ'da, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yaban hayvanları için karla kaplı bölgelere yem bıraktı.

ELAZIĞ'da, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yaban hayvanları için karla kaplı bölgelere yem bıraktı.

Elazığ'da geçen hafta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı kırsal alanlar, beyaza büründü. İl Jandarma Komutanlığı ve DKMP ekipleri de karla kaplanan bitki örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlattı. Temin edilen kuru ot ve yemler, ekiplerce yüksek rakımlı bölgelere bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ