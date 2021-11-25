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Elazığ'da voleybol müsabakaları tamamlandı

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Elazığ'da voleybol müsabakaları tamamlandı

Elazığ'da 58 sporcunun katıldığı Okul Sporları Voleybol müsabakaları sona erdi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 58 sporcunun katıldığı Okul Sporları Voleybol müsabakaları sona erdi.

23-25 Kasım tarihlerinde oynanan ve 58 sporcunun katıldığı Okul Sporları Voleybol müsabakaları tamamlandı. Erkeklerde, Yıldızbağları Ortaokulu şampiyon olurken, kızlarda şampiyonluğa Kovancılar Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ulaştı. Şampiyon olan takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da voleybol müsabakaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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