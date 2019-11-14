Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suçüstü yakalandıELAZIĞ - Elazığ'da yazlık villalara girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

14.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:23
Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

'da villaları soyan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da yazlık villalara girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gölardı Köyü'nde bulunan yazlık villalarda belirli aralıklarla hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, çalışma yaptı. Ekipler, çalışması sırasında belirlediği 2 şüpheliyi aynı yerde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler Y.Y. ve Ö.D. nitelikte hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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