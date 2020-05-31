Elazığ'da vefalı öğretmen eğitimi, internet çeken tepeye taşıdı
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Elazığ'da vefalı öğretmen eğitimi, internet çeken tepeye taşıdı

Elazığ'da vefalı öğretmen eğitimi, internet çeken tepeye taşıdı Köyünde internet çekmeyince, internetin çektiği tepelik alanı keşfeden 44 yaşındaki 2 çocuk babası Tarih Öğretmeni online olarak öğrencilerine ders vermeye başladı Elazığ'da köyünde yaşayan tarih öğretmeni Alparslan...

31.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:46

Elazığ'da vefalı öğretmen eğitimi, internet çeken tepeye taşıdı

Köyünde internet çekmeyince, internetin çektiği tepelik alanı keşfeden 44 yaşındaki 2 çocuk babası Tarih Öğretmeni online olarak öğrencilerine ders vermeye başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da köyünde yaşayan tarih öğretmeni Alparslan Alemdaroğlu, internet çekmediği için evinden 1 kilometre uzaklıktaki tepede öğrencilerine online eğitim vererek örnek oldu.

Kentte Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Alparslan Alemdaroğlu (44), Covid-19 salgını sürecinde merkeze bağlı Hıdırbaba köyündeki evinde yaşıyor. Bu süreçte öğrencilerine ders vermeyi ihmal etmeyen ve 12. sınıfta olanları LGS'ye hazırlayan öğretmen Alemdaroğlu, köyünde internet çekmeyince farklı bir çözüm buldu. Ders saatleri öncesi bilgisayarı, masası ve tahtasını alarak köyde internetin çektiği tepeyi keşfeden Alemdaroğlu, burada online ders vermeye başladı. Öğrencilerinden de olumlu dönüş alan öğretmen Alemderoğlu, kendi düşüncesinin insanın kendi öğretmeninin daha etkili olduğunu yönünde olduğunu aktardı.

Evine 1 kilometre uzakta tepede ders yapıyor

Korona virüs salgınından sonra ailesi ile birlikte köyüne geldiğini anımsatan öğretmen Alparslan Alemdaroğlu, "Köydeki evimde internet çekmiyor. Ders zamanlarında Elazığ'a gidiyordum. Daha sonra bende şöyle bir fikir oluştu,köyüme yakın bir noktada internet çekerse diye araştırdım. Evime yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bir tepe buldum. Bu yüksek noktada internet çekiyor. Bu nedenle bu nokta da ders yapmaya başladım"dedi.

"Bu süreçte üzerime düşen her şeyi yapma gayretindeyim"

Amacının öğrencilere hizmet olduğunu aktaran Alemdaroğlu, "Eğitimin aksamaması için her nerede olursa olsun öğretmen olarak hizmet vermektir. Üzerime düşen bu süreçte her şeyi yapma gayretindeyim. Bu salgın sürecinde de bu şekilde sürdürmeyi düşünüyorum. Öğrencilerimden de olumlu dönüşler aldım. 12'nci sınıf öğrencilerime, özellikle LGS'ye hazırlık noktasında eğitim veriyorum, gruplarımız var, oradan soru paylaşıyorum. Elimden geldikçe kısa videolar çekip paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerin kendi öğretmenleri daha etkili"

Süreçte izlenimlerini de paylaşan Alemdaroğlu, "Öğrenciler çeşitli sosyal medyalarda video izliyorlar. Ama ben insanın kendi öğretmeninin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Öğrenci kendi öğretmeninin kendi dilinden daha iyi anlıyor. Bu salgın sürecini bir tatil süreci değildir. Eğitim beşikten mezara kadar devam ediyor. Öğrencilerimizin bu salgın sürecini kayıp olarak görmemeli ve derslerden kopmamaları gerekiyor. Devletimizin verdiği imkanlar doğrultusunda EBA üzerinden derslerini takip etmelerini istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(EB-HİV-NT-Y)

Elazığ'da vefalı öğretmen eğitimi, internet çeken tepeye taşıdı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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