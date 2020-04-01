Elazığ'da "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun yardımları 16 bin 976 aileye ulaştı Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik yardımlar sürüyor.

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik yardımlar sürüyor.

Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grubu ekipleri, 112, 155 ve 156 destek hatlarına gelen çağrılar doğrultusunda yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin günlük ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Ekipler, çalışmaların başladığı günden bu yana il genelinde 17 bin 58 aileden talep aldı. Alınan talepleri ivedilikle ve özveriyle değerlendiren ekipler 16 bin 976 ailenin günlük ihtiyacını karşıladı.

Kaynak: AA