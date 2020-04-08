Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 49 bin 120 aileye ulaştı Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunun şuana kadar 49 bin 120 aileye ulaşarak taleplerini yerine getirdiği bildirildi.

Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunun şuana kadar 49 bin 120 aileye ulaşarak taleplerini yerine getirdiği bildirildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren Jandarma, Polis, AFAD, Kızılay, UMKE, Zabıta ve diğer kurumlardan oluşan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ise sahada evlerinden çıkması kısıtlanan ailelerin yardımına koşuyor. Şuana kadar 112, 155 ve 156 hatlarına kent merkezi, ilçeler ve köylerden 49 bin 369 kişinin talepte bulunduğu bunlardan 49 bin 120 'inin karşıladığı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA