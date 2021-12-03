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Elazığ'da vatandaşlar sabah namazında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Elazığ'da vatandaşlar sabah namazında buluştu

Elazığ'daki Sürsürü Yeşil Cami'de, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'daki Sürsürü Yeşil Cami'de, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından hafta içi farklı camilerde olmak üzere her gün sabah namazı buluşmaları düzenleniyor. Bu kapsamda sabah buluşması bugün Sürsürü Cami'de gerçekleştirildi. Gençlerin ve çocukların camiye, namaza alıştırılması amacıyla düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Namaz kılmanın önemine değinen Elazığ Müftüsü Selami Aydın, "İnşallah sabah namazı buluşmalarımızı farklı yerlerde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Namaz sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da vatandaşlar sabah namazında buluştu

Elazığ'da vatandaşlar sabah namazında buluştu

Elazığ'da vatandaşlar sabah namazında buluştu

Elazığ'da vatandaşlar sabah namazında buluştu

Elazığ'da vatandaşlar sabah namazında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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