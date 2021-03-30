Elazığ'da vatandaşın protokolle diyaloğu herkese kahkaha attırdı

Elazığ'da vatandaşın protokolle diyaloğu herkese kahkaha attırdı Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında yapılan uygulama Elazığ'da da gerçekleştirildi.

Elazığ'da vatandaşın protokolle diyaloğu herkese kahkaha attırdı

ELAZIĞ - Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında yapılan uygulama Elazığ'da da gerçekleştirildi. Program sonunda vatandaşlardan Oktay Aşan'ın konuşmaları ise herkese kahkaha attırdı.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak başlatılan uygulamaya Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da katılarak öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızı renge boyadı. Burada çocuklarla da sohbet ederek bilgilendirmelerde bulunan Vali Yırık ile Başkan Şerifoğulları, onlara kırmızı düdük, şapka, internet kartı ile çeşitli hediyeler verdi. Başlatılan uygulama kent genelinde 60 farklı noktada gerçekleştirildi. Trafik polisleri ile Jandarma ekipleri yaya ve sürücülere broşür dağıtıp, sözlü olarak uyardı. Uygulamaya Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albaya Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve kurum temsilcileri ile çocuklar katıldı.

Vatandaş herkesi gülümsetti

Öte yandan, program sonunda aslen Malatyalı olan ve uzun süredir Elazığ'da yaşayan vatandaşlardan Oktay Aşan, Vali Yırık ve beraberindeki Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile aralarındaki diyalog çevredekilere kahkaha attırdı.

Vali Yırık'a övgüler dizen Aşan, dışarıdan birisi başkanımız da iyi demesi üzerine 'ben evrensel değil de bireysel konuştum' dedi. Ardından başkanın da orada olduğunu fark eden Aşan, önce kendisi kahkaha attı daha sonra başta vali ve belediye başkanı olmak üzere oradaki herkesi gülümsetti.

Vatandaşları bilinçlendirmek adına güzel bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Vali Yırık, "Önce Yaya, Önce Hayat' mottosuyla Karayolları Trafik Kanunu'nda bir dizi değişikliler yapılmıştı. Bu değişikliklerle birlikte özellikle okul, yaya geçitlerinin ve kavşak noktalarında herhangi bir trafik ışığı yoksa, trafik görevlisi yoksa levhasının olmasıyla birlikte önceliğin yayalara verilmesinde amaçlayan bir uygulamayı yürürlüğe koymuştu. 2021 yılı itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde, 'Yayalar bizim kırmızı çizgimiz' mottosuyla yaya geçişlerinde farkındalık oluşturmanın amacıyla tüm sürücülerimizi, insanlarımızı ve trafikte olan vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve bu duyarlılığa kavuşturmak için burada hep birlikte çalışma yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte, yayalarımızı, trafikteki sürücülerimizi de öncelemek suretiyle başta 'yaya öncelikli trafik güvenliği' ve 'yayaların güvencesiyiz' mottosuyla 'öncelik yayanın, öncelik hayatın' anlayışıyla bu bilinçlendirmeyi, farkındalığı oluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah bu çalışmalar mutlak suretle sonuç verecek. Yüzde 56'larda ölümle sonuçlanmış olan kaza oranları, bugün itibariyle ciddi anlamda düşük rakamlara inmiş ve Avrupa Birliği standartlarına yaklaşmış bulunmaktadır. İnşallah, bundan sonra da çocuklarımızın da bu eğitimle birlikte arzu ettiğimiz trafik hayatı anlayışı sürecine kavuşmuş olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK