Elazığ'da valinin randevu verdiği kadının cevabı güldürdü
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Elazığ'da valinin randevu verdiği kadının cevabı güldürdü

ELAZIĞ'da, koronavirüs denetimlerine katılan Vali Erkaya Yırık'ın sohbet edip, valiliğe gelmesi için randevu verdiği kadının, "Bugün olmasa, misafirim var da" cevabı güldürdü.

Elazığ'da valinin randevu verdiği kadının cevabı güldürdü
06.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:24

ELAZIĞ'da, koronavirüs denetimlerine katılan Vali Erkaya Yırık'ın sohbet edip, valiliğe gelmesi için randevu verdiği kadının, "Bugün olmasa, misafirim var da" cevabı güldürdü.

Elazığ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Vali Erkaya Yırık, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını da dinledi. Vali Yırık, sohbet ettiği bir kadına randevu verip, "Bugün saat 14.30'da valiliğimize gelebilir misiniz?" dedi. Kadının, "Bugün olmasa, misafirim var da" demesi üzerine Vali Yırık, "Eskiden valiye ulaşılamıyordu, şimdi ise vali çağırıyor ama 'Ben o saatte gelemem' diyor. Sen bana adresini ver de ben randevu alayım" cevabını verdi. Vali Yırık ile kadının 'randevu' diyaloğu çevredekileri gülümsetti.


Kaynak: DHA

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