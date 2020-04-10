Elazığ'da valinin cezasını iptal ettiği hurdacı: "Bundan sonra dışarı çıkmayacağım"
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Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel

Elazığ'da valinin cezasını iptal ettiği hurdacı: "Bundan sonra dışarı çıkmayacağım"

Yasak olmasına rağmen hurda ve geri dönüşüm malzemesi topladığı için 3 bin 150 TL'si "korona virüs" tedbirlerini ihlalden toplam 5 bin 600 TL'lik ceza kesilen 36 yaşındaki Aytekin Köse, cezasını iptal eden Vali Çetin Oktay Kaldırım'la telefonla görüşerek teşekkür etti.

10.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:46
Elazığ'da valinin cezasını iptal ettiği hurdacı:

Yasak olmasına rağmen hurda ve geri dönüşüm malzemesi topladığı için 3 bin 150 TL'si "korona virüs" tedbirlerini ihlalden toplam 5 bin 600 TL'lik ceza kesilen 36 yaşındaki Aytekin Köse, cezasını iptal eden Vali Çetin Oktay Kaldırım'la telefonla görüşerek teşekkür etti. Kendisinin yasaktan haberi olmadığını, polisinde görevini yaptığını belirten Köse, bundan sonra hem çocuklarını dışarı çıkmayacağını, hem de kendisinin çıkmayacağını söyledi.

Olay, 2 gün öce Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Elazığ'da, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla hurda, geri dönüşüm malzemelerinin toplanması yasaklandı. Bu kapsamda şehir içinde olduğu gibi yollarda da uygulama yapan polis, Güney Çevre Yolu'nda sepetli motorla topladığı hurda ve geri dönüşüm malzemelerini götüren Aytekin Köse'yi fark edip durdurdu. Ekipler, şahsa yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5'inci maddesi gereği korona virüs tedbirlerine aykırılıktan tutanak tutarak 3 bin 150 TL daha para cezası kesilmesini sağladı. Toplamda 5 bin 606 TL para cezası kesilen şahsın cezası ise durumdan haberdar olan Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından iptal edildi. Köse'ye kesilen cezanın ödenmiş makbuzu da ulaştırılırken, korona virüs tedbirleri kapsamındaki 3 bin 150 TL'lik tutanağında iptalinin sağlandığı aktarıldı.

"DIŞARI ÇIKMAYARAK, GÖREVLİLERİMİZE YARDIMCI OLACAĞIZ"

Cezasının ödenen 3 çocuk babası 36 yaşındaki Aytekin Köse, bugün Vali Çetin Oktay Kaldırım ile telefonla görüştü. Vali Kaldırım telefonda görüştüğü Köse'ye, "Polisimiz, jandarmamız, salgınla mücadele kapsamında canla başla çalışıyor. Malum 18 yaş altına da yasak getirildi. Onların sağlığı için dışarı çıkmamaları için, bu salgının daha çok yaygınlaşmaması için inşallah sizde dikkat edeceksiniz. Hem çocuklarınız dışarı çıkmayacak, hemde kamu görevlilerimize yardımcı olacağız. Onlar canla başla çalışıyor, sende evde kalıyorsun değil mi. Dikkat edelim. Herkese yardımcı olalım, bizde size yardımcı olacağız"ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA DIŞARI ÇIKMAYACAĞIM"

Sepetli motoru ile hurdaya çıktığını ifade eden Aytekin Köse, "Hurdanın yasak olduğundan benim haberim yoktu. Mecburen hurdaya çıktım polis memurları beni tuttu ama onlar da görevlerini yaptılar. Benim cezam Elazığ Valisi tarafından ödendi. Allah razı olsun. Her türlü yardımı yapacaklarını söylediler. Cezamın ödenmesinden dolayı çok mutluyum. 5-6 bin TL ceza vardı valimiz hepsini iptal ettirdi. Valimizin çağrısıyla bundan sonra dışarı çıkmayacağım çocuklarımı da bırakmayacağım. Sağ olsunlar bize bakıyorlar. Devletimizden Allah razı olsun her ihtiyacımızı karşılıyorlar"dedi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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