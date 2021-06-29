Elazığ'da valiliğinden deprem açıklaması
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Elazığ'da valiliğinden deprem açıklaması

Elazığ'da valiliğinden deprem açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ meydana gelen 4.3 büyüklüğünde ki depremle ilgili açıklama yapan valilik, her hangi bir ihbar ve bildirimin yapılmadığını, tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Elazığ meydana gelen 4.3 büyüklüğünde ki depremle ilgili açıklama yapan valilik, her hangi bir ihbar ve bildirimin yapılmadığını, tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06: 41 sıralarında Maden ilçesi merkez üssü olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 7.15 kilometre olarak bildirildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Maden ilçemizde saat 06.41'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle her hangi bir ihbar ve bildirim yapılmamış olup, tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Öte yandan depremin ilçeye komşu Diyarbakır'da da hissedildiği belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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