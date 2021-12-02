Elazığ'da vagonların bağlantı kancasını çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Elazığ'da vagonların bağlantı kancasını çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Elazığ'da vagonların bağlantı kancasını çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da tren vagonlarında bağlantı kancası çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tren vagonlarında bağlantı kancası çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tren istasyonunda park halindeki vagonlarda 19 bağlantı kancasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 2 zanlıyı operasyonla yakaladı.

Çalınan malzemeler Devlet Demiryolları yetkilerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Elazığ'da vagonların bağlantı kancasını çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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