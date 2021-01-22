Elazığ'da üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi gözaltına alındı

Elazığ'da jandarma ekiplerince ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerince ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine durdukları E.E'nin üstünü aradı.

Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen