Elazığ'da uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı
05.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:21

Elazığ'da polisin şüphe üzerine kontrol etmek için gittiği araçtan uyuşturucu maddeyi atıp kaçmaya çalışan 2 şahıs yakalandı, 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da polisin şüphe üzerine kontrol etmek için gittiği araçtan uyuşturucu maddeyi atıp kaçmaya çalışan 2 şahıs yakalandı, 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bingöl yolu polis uygulama noktasına yaklaşan şüpheli bir aracı fark etti. Tespit edilen araç kontrol noktasına yakın bir noktadaki petrole girince polis harekete geçti. Bu sırada araçta bulunan A.Ç ve F.Ç kaçmaya çalıştı ancak 2 şahısta kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçmaya çalıştığı anda attığı 4 farklı poşet içerisinden ise 81 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyete götürülen 2 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden A.Ç. tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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