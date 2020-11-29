Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

29.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:31
Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ'da, araçlarında 72 gram metamfetamin ve 57 gram esrar ile yakalanan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ELAZIĞ'da, araçlarında 72 gram metamfetamin ve 57 gram esrar ile yakalanan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Ekipler, araçta yaptıkları aramada 72 gram metamfetamin ile 57 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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