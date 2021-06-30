Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çalışması
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Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çalışması

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 48 kök kenevir bitkisi ve 21 kök haşhaş bitkisi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 48 kök kenevir bitkisi ve 21 kök haşhaş bitkisi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Hankendi köyü ve Arıcak ilçesine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.O. ve N.A yakalanarak göz altına alındı. Yapılan aramalarda, 48 kök kenevir bitkisi ve 21 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek' suçlarından yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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