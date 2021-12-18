ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir hafta içerisinde 8 şüpheli tutuklanırken, 29 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. 29 şüpheli hakkında ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Çalışmalar sırasında, 3665 gram kubar esrar maddesi, 372 gram toz esrar, 151 gram metamfetamin ve 23 adet sentetik ecza ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

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