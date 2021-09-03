Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları
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Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 şüpheli tutuklanırken, 11 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 şüpheli tutuklanırken, 11 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda polis ekiplerinin son 1 hafta içinde yaptığı çalışmalarda 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şahıs hakkında da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Çalışmalar sırasında ise 7 gram metamfetamin, 4 gram eroin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi, 6 bin 650 lira uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 37 adet fişek ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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