Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele
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Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele

22.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:51
Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada uyuşturucu ticaretinden 2 şüpheli tutuklanırken, 42 şahsa da uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada uyuşturucu ticaretinden 2 şüpheli tutuklanırken, 42 şahsa da uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı. Polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada, uyuşturucu taciri 7 şüpheli yakalanırken, 2'si tutuklandı. Uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 42 şahıs hakkında da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerin üzerinden ise, 18 gram metamfetamin, 8 gram kubar esrar, 1 kilo 58 gram toz esrar, 1 gram eroin, 6 gram kokain, 67 adet sentetik ecza, 5 adet ecstasy hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 910 lira para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 65 adet fişek ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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