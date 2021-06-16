Elazığ'da uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Elazığ'da uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.
Elazığ'da uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrice ilçesine bağlı köy yollarında devriye görevi esnasında şüphe üzerine durdukları iki araçta arama yaptı.
Yapılan aramada, 20 gram metanfetamin, 20 gram eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Araçlarda bulunan A.K. (41), F.S. (19) ve S.A. (33) gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk