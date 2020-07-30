Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
ELAZIĞ'da, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
30.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:25
ELAZIĞ'da, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edilen adrese yapılan operasyonda, 667 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA