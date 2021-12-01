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Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada, uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada, uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.K. (55) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramada ise 11 parça halinde toplam 15 gram toz esrar maddesi, 10 parça halinde toplam 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K., tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, söz konusu şüpheliden uyuşturucu madde temin ettikleri belirlenen 3 şahıs hakkında da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

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