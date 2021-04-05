Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 tutuklama

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 9 şüpheli yakalandı, 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 9 şüpheli yakalandı, 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu tacirliği yapan 9 şüphelinin adresleri tespit edildi. Polis,adreslere eş zamanlı operasyon yaparak 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Şüphelilerden çeşitli miktarlarda metemfetamin, toz ve kubar esrar, uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi,2 adet tüfek ele geçirildiği öğrenildi.

Öteyandan 17 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı