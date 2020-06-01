Elazığ'da uyuşturucu taciri, silahlarla yakalandı
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Elazığ'da uyuşturucu taciri, silahlarla yakalandı

Elazığ'da uyuşturucu taciri, silahlarla yakalandı Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu taciri, esrar, metamfetamin ve ruhsatsız silahlarla yakalanarak gözaltına alındı.

01.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:45

Elazığ'da uyuşturucu taciri, silahlarla yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu taciri, esrar, metamfetamin ve ruhsatsız silahlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmasında uyuşturucu tacirliği yapan şüpheli B.S. belirlendi. Şahsın adresini tespit eden ekipler şok operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı.Şahsın evi ile aracında yapılan aramada ise bir miktar Metamfetamin, esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, 1'er adet ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kasatura ve silahlara ait mermilerle birlikte bin 520 TL uyuşturucu parası ele geçirildi.

Elazığ'da uyuşturucu taciri, silahlarla yakalandı

Kaynak: İHA

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