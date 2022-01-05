Elazığ'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı - Haberler
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Elazığ'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, O.K'yı (33) yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 518 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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