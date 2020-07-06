Elazığ'da uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı ELAZIĞ'da, polis ekiplerince yapılan uygulamada, uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince yapılan uygulamada, uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Kent merkezinde uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine B.E.S.'yi takibe aldı. Takip sırasında B.E.S.'nin yanına yaklaşan bir kişiyle alışveriş yaptığını belirleyen ekipler, B.E.S'nin üzerinde ve adresinde yaptıkları aramada 517 gram esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken, B.E.S. ise gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA