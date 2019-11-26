Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon 3 gözaltı
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon 3 gözaltıElazığ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon 3 gözaltı
Elazığ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu satıcıların tespitine yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Haber Videosu: Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon 3 gözaltı