Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı
ELAZIĞ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ELAZIĞ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu satıcıların tespitine yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.