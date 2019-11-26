Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı
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Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:51
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

ELAZIĞ'da, ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu satıcıların tespitine yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA
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