Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yaklanan 2 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki kontrol noktasında uygulama gerçekleştiren ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yaptığı aramada, arka koltuk altına gizlenmiş 5 kilo 400 gram esrar buldu.

Otomobildeki sürücü M.B. ile kadın yolcu Ç.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı da tutuklandı.

Kaynak: AA