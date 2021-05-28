Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda il merkezinde şüpheli görülen bir takside yapılan kontrolde, araç sürücüsü ve yanında bulunan şüphelinin üst aramasında ve araç içerisinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu ve olayla ilgili tespit edilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 432 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 4 gram Hint kenevir tohumu ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğer 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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