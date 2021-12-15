Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüpheli görülen 2 otomobili durdurmak istedi.

Sürücülerinin "dur" ihtarına uymadığı her iki araç, ekipler tarafından takip sonucu durduruldu.

Takip esnasında araçlardan iki poşet atıldığını fark eden ekipler, poşetlerde yaptıkları incelemede 3 kilo 731 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Olaya ilişkin aralarında sürücülerin de bulunduğu şüpheliler E.A. (21), B.O. (22) ve M.D. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Son dakika... Eşini çocuğunun gözü önünde öldüren koca: Uyuşturucu aldım

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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