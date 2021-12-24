Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Palu ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlendikleri operasyonda bir araçta 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyonda, araçta bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.
AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri
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