Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Palu ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlendikleri operasyonda bir araçta 1 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda, araçta bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

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AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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