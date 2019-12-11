Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

11.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:32
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı.


Yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, torbacılardan uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 15 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.


Şahısların üzerinde yapılan aramada ise 25 gram eroin ile çeşitli uyuşturucu madde bulundu.

Kaynak: AA
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