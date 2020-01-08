Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

ELAZIĞ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

08.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:19
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

ELAZIĞ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.İl ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasını yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında uyuşturucu ticari yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 kilo 616 gram esrar ile 69 ecstasy ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA
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