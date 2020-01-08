Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

08.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:33

ELAZIĞ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasını yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında uyuşturucu ticari yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 kilo 616 gram esrar ile 69 ecstasy ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA