Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:05
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

 

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 578 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
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